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الكوسا و الخيار.. خبراء يكشفون أيهما أكثر فائدة للصحة

  • 16 تموز 2026
  • 19:07
الكوسا و الخيار خبراء يكشفون أيهما أكثر فائدة للصحة

خبرني - يُعدّ كل من الكوسا والخيار من الخضراوات الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية، وينتميان إلى الفصيلة النباتية نفسها، كما يشتركان في احتوائهما على نسبة مرتفعة من الماء ومضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، ما يجعلهما خيارين مناسبين ضمن نظام غذائي صحي. لكن أيهما يتفوق من الناحية الغذائية؟

يتميز الخيار بقدرته الأكبر قليلًا على ترطيب الجسم، إذ يحتوي على نحو 96% من الماء، مقارنة بنحو 94% في الكوسا، وفقًا لأخصائيي التغذية. ويشبه الخيار البطيخ في كمية السوائل التي يوفرها، كما أن تناوله غالبًا بشكل نيئ يساعد في الحفاظ على محتواه المائي.

في المقابل، تتفوق الكوسا في كمية الألياف، إذ تحتوي 100 غرام منها على نحو 0.8 غرام من الألياف، مقابل 0.5 غرام في الكمية نفسها من الخيار. وتساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

كما تتميز الكوسا بقيمة غذائية أعلى من حيث الفيتامينات والمعادن، فهي توفر كميات أكبر من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وحمض الفوليك، إضافة إلى فيتامينات A وC وE. بينما يتفوق الخيار في محتواه من فيتامين K، الضروري لتخثر الدم، وصحة العظام.

وقالت أخصائية التغذية شيري غراي إن معظم الفوائد الغذائية تتركز في القشرة، سواء في الكوسا أو الخيار، لذلك يُفضل تناولهما دون تقشير عند الإمكان.

وعلى مستوى الاستخدامات اليومية، يتميز الخيار بسهولة تناوله نيئًا أو مخللًا، بينما تمنح الكوسا خيارات أوسع في الطهي، إذ يمكن شويها أو قليها أو استخدامها بديلًا للمعكرونة أو إضافتها إلى المخبوزات.

وبحسب خبراء التغذية، لا يمكن اعتبار أحدهما أفضل بشكل مطلق، فالخيار خيار مثالي للترطيب، بينما تمنح الكوسا جرعة أكبر من الألياف والعناصر الغذائية، ما يجعل إدراجهما معًا في النظام الغذائي خيارًا صحيًا ومتوازنًا.

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