رسميا.. الوحدات يعيّن وسيم البزور مديرا فنيا للفريق الأول

خبرني - أعلن نادي الوحدات، اليوم، تعيين المدرب وسيم البزور مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ونشر النادي عبر صفحاته الرسمية قرار التعاقد مع البزور لقيادة "الأخضر"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهاز الفني وقيادة الفريق في الاستحقاقات المحلية والخارجية خلال الموسم المقبل.

ويعد البزور من المدربين الأردنيين أصحاب الخبرة، إذ سبق له قيادة عدد من الأندية المحلية، ويأمل جمهور الوحدات أن يسهم في إعادة الفريق إلى منصات التتويج وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد.