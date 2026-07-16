خبرني - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الخميس، خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" بشكل دوري، من الساعة 5 وحتى الساعة 10 مساءً.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن تنفيذ هذه الخدمة يأتي ضمن نهجها في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم خدماتها التوعوية في مواقع تواجدهم، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني وتبسيط المعلومات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية متنقلة يشرف عليها عدد من موظفيها المختصين، لاستقبال المواطنين والإجابة عن مختلف استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك شروط استحقاق الرواتب التقاعدية وآلية احتسابها ومختلف المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي من تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين إصابات العمل، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، والخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصولهم على حقوقهم التأمينية.

وبيّنت المؤسسة أن أُولى محطات تنفيذ الخدمة ستكون في العاصمة عمّان بمنطقة وسط البلد، في موقعين رئيسيين هما: (الساحة الهاشمية جانب المدرج الروماني) و(شارع الملك فيصل بجانب البنك العربي)، داعيةً إلى الاستفادة من هذه الخدمة والتفاعل معها.

وأكدت أنه سيتم الإعلان تباعاً عن مواقع تنفيذ الخدمة في الأسابيع المقبلة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى استمرارها في تطوير أدواتها التوعوية في التواصل مع جمهورها، بما يعزز من شمولية الحماية الاجتماعية ويخدم مختلف فئات المجتمع.

وأضافت المؤسسة أنها تستقبل الاستفسارات خلال فعاليات تنفيذ الخدمة في الميدان على كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.