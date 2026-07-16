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(إقامة دبي) تتيح تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات

  • 16 تموز 2026
  • 18:42
إقامة دبي تتيح تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات

خبرني - كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن التأشيرة السياحية متعددة الدخول، الصالحة لمدة خمس سنوات، تتيح للزوار دخول دولة الإمارات عدة مرات خلال فترة صلاحية التأشيرة، دون الحاجة إلى إصدار تأشيرة جديدة عند كل زيارة، وذلك وفق الضوابط والشروط المعتمدة، بما يوفر مرونة أكبر في التنقل ويعزز سهولة الوصول إلى الدولة.

وأوضحت الإدارة أن التأشيرة متاحة للزوار من جميع الجنسيات، وتسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، مع إمكانية تمديدها لمدة 90 يوماً إضافية، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

وبيّنت أن إصدار التأشيرة يتطلب تقديم صورة شخصية، ونسخة من جواز السفر أو وثيقة سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى كشف حساب مصرفي لآخر ستة أشهر، وتأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة، وتذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة من دولة الإمارات.

كما يشترط تقديم ما يثبت توافر رصيد مالي بقيمة 4000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب.

ويمكن للمتعاملين التقديم على الخدمة عبر القنوات الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للإدارة، كما يمكن إنجاز الطلب بزيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين أو مراكز خدمة "آمر".

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