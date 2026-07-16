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شمس البارودي تستعيد ذكريات الماضي: أجمل أيام العمر

  • 16 تموز 2026
  • 18:33
شمس البارودي تستعيد ذكريات الماضي أجمل أيام العمر

خبرني - أعادت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي فتح ألبوم ذكرياتها عبر صور نادرة نشرتها على «فيسبوك»، مسترجعة محطات وصفتها بأنها الأجمل.

 

وأرفقت شمس البارودي الصور بتعليق حمل طابعًا وجدانيًا، قالت فيه: «ذكريات جميلة متباعدة يرسلها التليفون الحنين، يفكرني بأجمل أيام عمرنا».

 

شمس البارودي تستعيد ذكريات الماضي: أجمل أيام العمر - صورة 1

وأوضحت أن إحدى الصور جمعتها بالفنانة الراحلة إلهام، إلى جانب والدها وزوجها الراحل طه الببلاوي، وذلك قبل وفاته وقبل زواجها من الفنان الراحل أحمد صالح.

كما نشرت صورة لابنتها وهي رضيعة خلال احتفال «السبوع»، ووصفتها بأنها «نوارة حياتها»، فيما ظهر الفنان الراحل حسن يوسف وهو يحمل الطفلة خلال المناسبة.

شمس البارودي تستعيد ذكريات الماضي: أجمل أيام العمر - صورة 2

وشاركت أيضًا صورة جماعية التُقطت داخل نادي الجزيرة، ظهرت فيها برفقة الفنانة سميرة أحمد وعدد من الأصدقاء، معربة عن سعادتها باستعادة تلك اللحظات التي اعتبرتها من أجمل محطات العمر.

واختتمت شمس البارودي منشورها بالدعاء، قائلة: «وتلك الأيام نداولها بين الناس بالخير وبالقلوب الطيبة دائمًا… يا رب يا كريم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله».

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