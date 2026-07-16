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بعد تعليق مسيء.. هيفاء وهبي تتوعد باللجوء إلى القضاء

  • 16 تموز 2026
  • 18:28
بعد تعليق مسيء هيفاء وهبي تتوعد باللجوء إلى القضاء

خبرني - أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن استيائها من إحدى المتابعات، بعد نشرها تعليقًا اعتبرته إساءة بحقها.

وجاء ذلك على خلفية صورة ظهرت فيها برفقة صديقتها من دون استخدام فلتر، إذ قارنت المتابعة بينهما وكتبت أن صديقتها أجمل. وأعادت هيفاء وهبي نشر الصورة عبر خاصية "القصص" في حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

 

تفاصيل أزمة هيفاء وهبي

وعلقت وهبي قائلة: "معقول عاملين حملة تشهير على صورة؟ وصورة كيوت كمان؟ اللي بالصورة كذابة، خليني أشوف القضاء كيف هيتصرف مع أشكالك، أنا بتعامل بلطف مع كل الناس، حتى مع الأفاعي بتصور".

وأشارت الفنانة إلى أنها تتعامل بود مع مختلف الأشخاص، لكنها أكدت، في تعليقها، أنها ستلجأ إلى الجهات القانونية للتعامل مع ما وصفته بالتشهير والإساءة الموجهة إليها.

بعد تعليق مسيء.. هيفاء وهبي تتوعد باللجوء إلى القضاء - صورة 1

أحدث أعمال هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، كشفت هيفاء وهبي أنها كانت تستعد لتقديم أغنية "كلمنتينا" بالتعاون مع الفنان سانت ليفانت، إلا أن اختلاف مواعيد طرح الألبومات حال دون اكتمال المشروع الغنائي.

وقالت هيفاء وهبي، خلال لقاء تلفزيوني: "كنت هعمل أغنية كلمنتينا مع سانت ليفانت، بس هو كان هينزل الألبوم في شهر 2 وأنا كنت هنزل الألبوم في الصيف.. التوقيت مساعدناش".

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