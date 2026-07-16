*
الجمعة: 17 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أفضل المراوغين في كأس العالم 2026.. يامال يلاحق ميسي

  • 16 تموز 2026
  • 18:21
أفضل المراوغين في كأس العالم 2026 يامال يلاحق ميسي

خبرني - تصدر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قائمة جديدة في كأس العالم 2026 يلاحقه فيها خصمه في النهائي المرتقب لامين يامال جناح إسبانيا.

وأكمل ليونيل ميسي 24 مراوغة ناجحة في كأس العالم 2026، كأنجح لاعبي البطولة في تجاوز الخصوم، يليه بفارق مراوغتين لامين يامال بـ22 مراوغة.

وسيلتقي لامين يامال مع ليونيل ميسي وجهاً لوجه في نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي الأمريكية.

واحتل المرتبة الثالثة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ودع البطولة من دور الستة عشر بـ16 مراوغة رغم الخروج المبكر من المنافسة.

وتقاسم الفرنسي مايكل أوليس والألماني جمال موسيالا نجما بايرن ميونخ الألماني المركز الرابع بـ15 مراوغة ناجحة لكل لاعب.

وجاء في المرتبة السادسة النجم الجزائري إبراهيم مازا الذي ودع البطولة مبكراً من دور الـ32 بـ14 مراوغة بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.

وبرصيد 13 مراوغة ظهر جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد والباراغواياني خوليو إينسيسو لاعب فريق ستراسبورغ الفرنسي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فيفا يعين الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا لنهائي كأس العالم 2026
فيفا يعين الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا لنهائي كأس العالم 2026
  • 2026-07-17 03:18
بعد تخفيض مرتبه إلى 450 ألف يورو.. هل يقبل زيدان بتدريب فرنسا؟
بعد تخفيض مرتبه إلى 450 ألف يورو.. هل يقبل زيدان بتدريب فرنسا؟
  • 2026-07-17 03:03
فيفا يدرس إيقاف لاعبي الأرجنتين كما حدث مع إسبانيا
فيفا يدرس إيقاف لاعبي الأرجنتين كما حدث مع إسبانيا
  • 2026-07-17 03:01
بيع قميص بيليه في نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار
بيع قميص بيليه في نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار
  • 2026-07-17 00:10
مونديال 2026.. 50 مليون دولار لبطل العالم وجوائز قياسية للمنتخبات الـ48
مونديال 2026.. 50 مليون دولار لبطل العالم وجوائز قياسية للمنتخبات الـ48
  • 2026-07-16 23:26
دوالي الساقين.. النساء أكثر إصابة وهذه علامات الخطر
دوالي الساقين.. النساء أكثر إصابة وهذه علامات الخطر
  • 2026-07-16 23:10