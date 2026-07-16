أفضل المراوغين في كأس العالم 2026.. يامال يلاحق ميسي

خبرني - تصدر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قائمة جديدة في كأس العالم 2026 يلاحقه فيها خصمه في النهائي المرتقب لامين يامال جناح إسبانيا.

وأكمل ليونيل ميسي 24 مراوغة ناجحة في كأس العالم 2026، كأنجح لاعبي البطولة في تجاوز الخصوم، يليه بفارق مراوغتين لامين يامال بـ22 مراوغة.

وسيلتقي لامين يامال مع ليونيل ميسي وجهاً لوجه في نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي الأمريكية.

واحتل المرتبة الثالثة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ودع البطولة من دور الستة عشر بـ16 مراوغة رغم الخروج المبكر من المنافسة.

وتقاسم الفرنسي مايكل أوليس والألماني جمال موسيالا نجما بايرن ميونخ الألماني المركز الرابع بـ15 مراوغة ناجحة لكل لاعب.

وجاء في المرتبة السادسة النجم الجزائري إبراهيم مازا الذي ودع البطولة مبكراً من دور الـ32 بـ14 مراوغة بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.

وبرصيد 13 مراوغة ظهر جود بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد والباراغواياني خوليو إينسيسو لاعب فريق ستراسبورغ الفرنسي.