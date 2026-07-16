البحرية السورية تحبط عملية تهريب دولية لمطلوبين للعدالة

خبرني - أكدت مصادر أمنية ومحلية أن البحرية السورية أحبطت، اليوم الخميس، عملية تهريب دولية نظمتها شبكة إجرامية قبرصية، وذلك بعد اعتراض زورقهم قبالة سواحل منطقة نهر الصنوبر في مدينة جبلة.

وكانت المنطقة قد شهدت في وقت سابق من اليوم حالة من التوتر عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف، تداولت على إثره بعض المصادر المحلية أنباء أولية عن الحادث. وتبين لاحقاً أن إطلاق النار جاء في إطار عملية إنزال وتوقيف قانونية نفذتها عناصر القوى البحرية لإجبار الزورق المهرب على التوقف، بعد محاولته الإفلات والتهرب من الحواجز البحرية.

وأوضح المصدر أن الزورق العائد لشبكة مافيا قبرصية متخصصة في التهريب البحري، كان يستعد لإخراج مجموعة من المجرمين والمطلوبين بقضايا جنائية للعدالة، بهدف تهريبهم بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد.

وتمكنت دوريات القوى البحرية من السيطرة على الزورق، وتوقيف طاقمه والمهربين والمطلوبين، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلهم إلى القضاء.