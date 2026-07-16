الجلد العقدي.. مرض فيروسي يهدد الماشية

خبرني - يعد مرض الجلد العقدي من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الأبقار، إذ ينتشر عبر الحشرات الماصة للدم، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة.

وينتمي المرض إلى مجموعة فيروسات الجدري، ويرتبط من الناحية الفيروسية بفيروس جدري الأغنام، ويصيب الأبقار بصورة رئيسية، بينما ينتقل غالبًا عن طريق البعوض وذباب "التسي تسي" وبعض الحشرات الأخرى، كما يمكن أن ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة.

وتتراوح نسبة الإصابة بين 5% و50%، وقد تصل في بعض الحالات إلى 85%، فيما تتراوح معدلات النفوق بين 3% و10%، مع ارتفاع المخاطر بين العجول وصغار الماشية.

وتبدأ أعراض المرض بارتفاع شديد في درجة حرارة الحيوان قد يصل إلى 41 درجة مئوية ويستمر لعدة أسابيع، ما يؤدي إلى فقدان الشهية وانخفاض إنتاج اللبن بصورة ملحوظة، وقد يتسبب أيضًا في إجهاض الأبقار الحوامل.

كما تظهر إفرازات من الفم والأنف والعينين، إلى جانب العرج وصعوبة الحركة، قبل أن تبدأ العلامة الأكثر تميزًا للمرض، وهي ظهور عقد جلدية بعد نحو أسبوع من الإصابة.

وتظهر هذه العقد أولًا في منطقة الضرع، ثم تمتد تدريجيًا إلى مختلف أنحاء الجسم، بما في ذلك الرقبة والظهر والأطراف والخصيتان، ويتراوح حجمها بين حجم حبة الفول والزيتونة، وتكون ممتدة داخل الجلد والأنسجة الواقعة تحته.

وقد تظهر العقد على مرحلتين؛ إذ تنخفض حرارة الحيوان بعد المرحلة الأولى، قبل أن تعاود الارتفاع مع ظهور مجموعة جديدة من العقد الجلدية.

وفي الحالات الشديدة، تمتد الإصابة إلى التجويف الفموي والأنفي، مسببة أعراضًا تنفسية وزيادة في إفراز اللعاب، كما قد تظهر إصابات في ملتحمة العين والأغشية المخاطية المحيطة بفتحة الشرج.

ومن العلامات المصاحبة أيضًا تضخم الغدد الليمفاوية السطحية، إضافة إلى ظهور تورمات مائية في منطقة اللبب وأسفل البطن وأحد الأطراف أو أكثر، وهي مؤشرات تستدعي التدخل البيطري السريع للحد من انتشار المرض وتقليل خسائره.