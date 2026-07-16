ذا هيل: إعادة ملء مخزونات الذخائر الأمريكية بعد الحرب على إيران قد تستغرق 4 سنوات

خبرني - ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن الحرب الأمريكية ضد إيران استهلكت كميات كبيرة من الذخائر لدى واشنطن، مشيرة إلى أن إعادة تكوين هذه المخزونات قد تستغرق ما لا يقل عن 4 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن تحقيق هذا الهدف خلال تلك الفترة مرهون بموافقة الكونغرس الأمريكي على إقرار ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهو المستوى الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق لميزانية عام 2027.

وأضافت أن استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران مؤخرا قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الذخائر، ما قد يؤخر استعادة الترسانة الأمريكية إلى مستوياتها السابقة ويطيل الفترة اللازمة لإعادة ملء المخزونات.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق، عن مسؤول في وزارة الحرب أن مخزونات بعض الأسلحة الأمريكية الرئيسية لا تزال مستنزفة، في حين يعمل البنتاغون على توسيع القاعدة الصناعية الخاصة بإنتاجها.

وأوضح المسؤول أن وزارة الدفاع تسعى إلى اعتماد أحدث الابتكارات لتعزيز الإنتاج على نطاق واسع، وزيادة متانة سلاسل الإمداد، بما يضمن إعادة بناء المخزونات العسكرية بوتيرة أسرع.

يذكر أن الولايات المتحدة استأنفت في 8 يوليو ضرباتها ضد إيران ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، بحسب القيادة المركزية الأمريكية. وفي المقابل، شنت القوات الإيرانية ضربات انتقامية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في 9 يوليو أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريا، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد العسكري.

وأعلنت إيران في 12 يوليو عن إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وبدوره، أعلن ترامب عن فرض "حصار بحري كامل" على إيران، يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى السفن التي تحمل أي شحنات إيرانية.