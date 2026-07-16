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العراق.. النزاهة تسقط عضوا في البرلمان بقضية رشوة

  • 16 تموز 2026
  • 18:05
العراق النزاهة تسقط عضوا في البرلمان بقضية رشوة
النائب محمد ناصر دلي الكربولي

خبرني  - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور حكم حضوري بالحبس الشديد على النائب محمد ناصر دلي الكربولي لإدانته بجريمة الرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما يقضي بحبس النائب مدة سنتين، وتغريمه عشرة ملايين دينار، بعد ثبوت طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شكلت بحق مشتك في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.

وأضافت الهيئة أن المحكمة وجدت الأدلة والإثباتات في القضية كافية ومقنعة، مما دفعها إلى إدانة المتهم استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، ليصبح الحكم نهائيا قابلا للتمييز.

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