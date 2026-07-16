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وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

  • 16 تموز 2026
  • 17:58
وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

خبرني - استقبل وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الخميس الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير السعودية لدى الاردن، في مقر وزارة المالية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات الأردنية السعودية، التي تستند إلى روابط تاريخية وأخوية راسخة، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة التنمية، ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

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