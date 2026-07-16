بالاسماء .. احالة ضباط الى التقاعد

قرر مجلس الوزراء، إحالة عدد من الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد.

تالياً الأسماء.

عميد سامر شفيق خليف الهوامله

عميد مهندس جمال عليان صالح ابوشقير

عميد سامي صقر العبد الرعود

عميد طارق محمد حمد جوارنه

عميد مهندس هيثم فواز عقله البطارسه

عميد ركن محمد صالح حسين الصرايره

عميد فاضل عبدالحليم مصطفى فريحات

عميد محمود حمدالله عبيد الزيود

عميد قيس عبدالله جميل الغرايبه

عميد باسل حسين محمد الزعبي

عميد ركن مازن بادي حمدان عبيدات

عميد فادي موسى بديوي العبد الرزاق

عميد رائد عيسى عايد ابوعواد

عقيد رياض اسماعيل صالح العجارمه

عقيد ابراهيم عبدالله احمد المبيضين

عقيد خالد علي سالم العمري

عقيد صالح سمير صالح صباحين

عقيد عبدالله يوسف محمد الدرابكه

عقيد محمد امين احمد سلامه الخصبه

عقيد شاكر سالم فلاح الفريج

عقيد سليمان محمدعيد مصطفى النمر

عقيد جعفر يوسف عداد الخضور

عقيد باسم مفضي بركات السليحات

عقيد محمود حمد سلمان القيسي

عقيد سامر خلف عبد الرحمن لطايفه

عقيد عريب محمدجمال حمدان موسى

عقيد يوسف جميل قاسم العلاونه

عقيد عماد محمد ذيب المرشح