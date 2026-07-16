ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 73 ألفا منذ بدء العدوان

خبرني - ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 73 ألفا منذ بدء الحرب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة، اليوم الخميس، عن مصادر طبية في قطاع غزة "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و250 شهيدا و173 ألفا و751 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر أن "مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء، و28 إصابة".

وبينت المصادر ذاتها أن "إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1127 والإصابات إلى 3643، فيما جرى انتشال 800 جثمان".

وأوضحت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم".