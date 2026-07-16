أسراب من البعوض تعطل رحلتين جويتين في إيطاليا - فيديو

خبرني - أجبر غزو البعوض شركة "رايان إير" على إخلاء طائرتين من ركابهما في ميلانو بإيطاليا وتأخير رحلتين إلى نابولي وأليكانتي لأكثر من 3 ساعات.

اضطرت شركة "رايان إير" إلى إخلاء طائرتين بشكل طارئ في أحد مطارات ميلانو الإيطالية، يوم 3 يوليو الجاري، إثر غزو كثيف لأسراب البعوض، مما أدى إلى تعطيل رحلتين كانتا متجهتين إلى نابولي (إيطاليا) وأليكانتي (إسبانيا).

ووصفت الراكبة أليس بيتشيتيلي، التي كانت على متن رحلة ميلانو-أليكانتي، الموقف بـ "المشهد الهزلي"، قائلة: "لم أرَ قط مثل هذا الغزو، كانت الطائرة غارقة في البعوض في كل مكان، بينما كانت المضيفات تحاولن صده باستخدام مضارب كهربائية أثناء صعودنا".

وفي محاولة يائسة للتخلص من الحشرات، لجأ طاقم الطائرة إلى إطفاء جميع أضواء المقصورة لدفع البعوض نحو الخارج، حيث لم يبق سوى ضوء شاشات هواتف الركاب. وفي نهاية المطاف، تم نقل المسافرين إلى طائرة بديلة بعد تأخير استمر نحو ثلاث ساعات.