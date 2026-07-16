صلاح يضع شرطا صارما يهدد مفاوضات انتقاله إلى بشكتاش

خبرني - وضع قائد المنتخب المصري محمد صلاح شرطا صارما يهدد مفاوضات انتقاله إلى نادي بشكتاش التركي في الموسم الكروي (2026-2027)، بعد رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عاما، بعدة أندية سعودية وأمريكية وتركية لتحديد وجهته القادمة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أبدى اهتماما كبيرا بضم صلاح منذ الموسم الماضي، مع استعداده لتقديم عرض مالي ضخم لإقناعه بالانتقال إلى أحد كبار أندية دوري "روشن" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، فإن محمد صلاح يفضل الانتقال إلى بشكتاش، لكنه يشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام النادي التركي، ويصعّب إتمام الصفقة.

وأضاف سابونجو أوغلو أن وكيل أعمال صلاح يتواجد في إسطنبول منذ عدة أيام، حيث تحدث مع إدارة بشكتاش، في محاولة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن المطالب المالية المرتفعة لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة.

وأشار الصحفي التركي إلى أن زيارة وكيل صلاح إلى إسطنبول تأتي أيضا في ظل وجود عروض سعودية مغرية، مؤكدا أن اللاعب ووكلاءه يدرسون جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

واختتم سابونجو أوغلو تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال عدم تلقي محمد صلاح عرضا مناسبا من الأندية التركية خلال الفترة المقبلة، فإن الدوري السعودي سيكون الوجهة الأقرب للنجم المصري، في ظل القوة المالية الكبيرة التي تتمتع بها أنديته وقدرتها على تلبية مطالبه.

يذكر أن محمد صلاح من دون فريق الآن، وقد وشارك مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وقاده إلى الدور ثمن النهائي للبطولة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.