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بعد السقوط أمام الأرجنتين.. إنجلترا تحسم مستقبل توخيل

  • 16 تموز 2026
  • 16:58
بعد السقوط أمام الأرجنتين إنجلترا تحسم مستقبل توخيل

خبرني  - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصير الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وبحسب التقرير، سيواصل توخيل مهمته مع منتخب "الأسود الثلاثة"، حيث لا يزال يحظى بثقة مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بغض النظر عن نتيجة مباراة تحديد المركز الثالث أو ما إذا كان المنتخب سينهي البطولة ضمن أصحاب الميداليات.

وكان منتخب إنجلترا ودع حلم الوصول إلى نهائي المونديال بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 يوليو 2026.

وتولى توخيل قيادة المنتخب الإنجليزي منذ يناير 2025، بعدما سبق له تدريب عدد من الأندية الكبرى، أبرزها تشيلسي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند.

ورغم الإقصاء من المنافسة على اللقب، يرى الاتحاد الإنجليزي أن مشروع توخيل لا يزال قائما، وأن المدرب الألماني قادر على مواصلة تطوير المنتخب في المرحلة المقبلة.

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