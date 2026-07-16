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اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش

  • 16 تموز 2026
  • 16:30
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش

خبرني - وقعت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني اليوم الخميس في مقر المؤسسة، اتفاقية تعاون مشترك.

ووفق بيان لإدارة المهرجان اليوم الخميس، أكد المدير التنفيذي للمهرجان المستشار يزن الخضير، أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بهدف التسويق والترويج للمهرجان وفعالياته إضافة لدور المؤسسة في مواكبة هذه الفعاليات يوميا، ليظل مهرجان جرش حاضرا في وجدان الأردنيين والعرب والعالم..

من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي حرص المؤسسة على التغطية الإعلامية لنقل وترويج فعاليات المهرجان، انطلاقا من حضوره الكبير كمهرجان وطني على خريطة المهرجانات العربية والعالمية، وأنه سيتم تقديم مختلف الخدمات والتجهيزات الفنية ذات الجودة العالية، لتسجيل فعاليات المهرجان والنقل المباشر لجوانب من فعالياته وأنشطته وتغطية الحملة الترويجية لحفلات المهرجان، مع الإشارة إلى الشركاء والرعاة وداعمي المهرجان.

اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش
اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش

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