للسنة العاشرة على التوالي كابيتال بنك ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم لموظفيه بالتعاون مع بنك الدم

خبرني - نظم كابيتال بنك، في مقره الرئيسي، حملة للتبرع بالدم بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم، وذلك بمشاركة واسعة من موظفي البنك، في إطار التزامه المستمر ببرامجه للمسؤولية المجتمعية وحرصه على أداء دوره الإنساني في دعم المجتمع المحلي وتعزيز مخزون بنك الدم بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى في المستشفيات.

وتأتي هذه المبادرة، التي ينظمها البنك للسنة العاشرة على التوالي، تأكيدًا على نهجه في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الموظفين على المشاركة في المبادرات الإنسانية التي تترك أثراً مباشراً في حياة الأفراد، وتعكس إيمانه بأهمية الإسهام في دعم المنظومة الصحية الوطنية من خلال مبادرات مستدامة تتجاوز كونها أنشطة موسمية.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، إن استمرار تنظيم حملة التبرع بالدم للسنة العاشرة على التوالي يعكس التزام البنك بترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات ذات أثر إنساني مباشر، مؤكدة أن التبرع بالدم يعد من أبسط صور العطاء وأكثرها أهمية، لما يمثله من فرصة حقيقية للمساهمة في إنقاذ الأرواح ودعم القطاع الصحي الوطني.

وأضافت بارطو أن نجاح هذه المبادرة عاماً بعد عام ما كان ليتحقق لولا التفاعل الكبير الذي يبديه موظفو البنك وإيمانهم بأهمية المشاركة في مثل هذه المبادرات، معربةً عن شكرها وتقديرها لجميع الموظفين الذين شاركوا في الحملة، وأسهموا بروحهم التطوعية في إنجاحها وتجسيد قيم التكافل والعطاء التي يحرص البنك على تعزيزها.

ويواصل كابيتال بنك إدراج حملات التبرع بالدم ضمن برامجه السنوية للمسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من قناعته بأن المبادرات المستدامة التي تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر هي الأكثر قدرة على إحداث أثر إيجابي حقيقي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية لخدمة الصالح العام.