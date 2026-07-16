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قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

  • 16 تموز 2026
  • 15:53
قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

خبرني - أدانت دولة قطر بشدة، الخميس، الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية الخارجية القطرية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وتتبادل الولايات المتحدة وإيران الضرب، إذ قصفت طهران مواقع في دول المنطقة الخميس، في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز رغم مذكرة التفاهم المبرمة في حزيران بهدف إنهاء الحرب.

ومع دخول الجولة الجديدة من القتال يومها السادس، هددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفّذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية.

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