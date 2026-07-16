الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال

خبرني - دعا رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين القطاع الخاص الأردني والصيني، من خلال تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني، ليكون منصة دائمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب إنشاء مجلس لرواد الأعمال يعنى بتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين، لتبادل الخبرات وبناء شراكات مستقبلية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات .

جاء ذلك خلال لقاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة قوه وي، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الصينية، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعزز التعاون بين القطاع الخاص ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة.

وأكد الحاج توفيق أن العلاقات الأردنية الصينية تستند إلى إرث طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وقد شهدت نقلة نوعية منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2015، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقال العلاقات الاقتصادية من التركيز على التبادل التجاري إلى شراكة أوسع تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الصين تعد اليوم أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، مؤكداً أن الأردن، بما يتمتع به من موقع استراتيجي واستقرار وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، يشكل بوابة مناسبة للشركات الصينية نحو أسواق المنطقة، فيما تمتلك المملكة منتجات ذات ميزة تنافسية، وفي مقدمتها البوتاس والفوسفات والأسمدة والأدوية والصناعات الغذائية، بما يوفر فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات الأردنية واستقطاب الاستثمارات الصينية النوعية.

وأشاد الحاج توفيق بمخرجات المنتدى الاقتصادي العالمي الصيفي (دافوس الصيفي 2026) الذي استضافته مدينة داليان الصينية، وما حمله من رسائل تعزز الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية البناء على نتائجه من خلال تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الأردني والصيني، داعياً إلى تنظيم لقاء يجمع المستثمرين والمستوردين الأردنيين مع السفير الصيني والملحق التجاري في السفارة لبحث أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وشدد الحاج توفيق على أهمية اعتماد مزيد من التسهيلات في إصدار تأشيرات السفر لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، بما يعزز التواصل المباشر مع الشركات الصينية، ويسهم في تنمية التبادل التجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين الصديقين.

من جهته، أكد السفير الصيني لدى المملكة قوه وي أن العلاقات الأردنية الصينية تواصل تطورها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين منذ أكثر من عقد، وتحظى بدعم قيادتيهما، مشيراً إلى أهمية المواءمة بين مسارات التحديث في الأردن والصين، وترجمة التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشروعات عملية تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأوضح أن الصين حققت خلال العقود الماضية نقلة نوعية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التنمية، مشيراً إلى أن تجارب عدد من مدنها ومناطقها الصناعية المتقدمة تعكس نجاحها في بناء مراكز متخصصة للتصنيع والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية، وتفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة مع الأردن.

وأكد السفير استعداد السفارة وقسمها الاقتصادي والتجاري لتعزيز التعاون مع غرفة تجارة عمّان، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، وتشجيع زيادة استيراد المنتجات الأردنية، بما يسهم في توسيع التبادل التجاري وبناء شراكات مستدامة بين القطاع الخاص الأردني والصيني.

كما أكد أهمية جذب استثمارات صينية نوعية إلى المملكة، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتطوير مهارات الكفاءات الأردنية، وتعزيز قدرة الأردن على التصنيع والتصدير والوصول إلى أسواق المنطقة.

وأشار إلى حرص بلاده على توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع الأردن واستكشاف فرص جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمياه والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن ما يتمتع به الأردن من استقرار وموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية يجعله شريكاً مهماً وبوابة للشركات الصينية نحو أسواق المنطقة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أهمية إزالة أية تحديات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى السوق الصينية، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بين الشركات الأردنية والصينية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

كما دعوا إلى توسيع التعاون في القطاع السياحي، والاستفادة من المقومات السياحية والأثرية والدينية التي يتمتع بها الأردن، وتعزيز الشراكة بين شركات السياحة في البلدين، ودراسة إمكانية تسيير رحلات طيران عارض (تشارتر) تسهم في زيادة أعداد السياح الصينيين إلى المملكة، في ظل عدم وجود رحلات جوية مباشرة.

وأكدوا كذلك أهمية تطوير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجيع برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بما يعزز التبادل الثقافي ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء عضوا مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان بهجت حمدان وفلاح الصغير، والملحق التجاري والاقتصادي في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، لو شنغهاو.

ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والصين واصل نموه خلال عام 2025، إذ بلغت المستوردات الأردنية من الصين نحو 4.18 مليار دينار، فيما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الصين إلى 268.4 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 16.9 بالمئة مقارنة بعام 2024.