"النقل البري" تبدأ بتركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات خط معان – عمّان

خبرني - باشرت هيئة تنظيم النقل البري، وبالتنسيق مع شركة رؤية عمّان المزود لأنظمة النقل الذكية، أعمال تركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات خط معان – عمّان، ضمن الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل الخط، الذي يعد أحد خطوط المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل بين المحافظات.

وتشمل الأنظمة التي يجري تركيبها منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة، تضم أنظمة الدفع الإلكتروني، وأنظمة التتبع الإلكتروني (GPS)، وأنظمة الرقابة التلفزيونية داخل الحافلات (CCTV)، إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi)، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات النقل العام، ورفع مستويات السلامة والرقابة، وتحسين تجربة الركاب.

وتعد خدمة (Wi-Fi) من أبرز المزايا التي توفرها المرحلة الثانية، لا سيما على الخطوط ذات المسافات الطويلة، حيث تتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء الرحلة، كما تشكل قيمة مضافة لطلبة الجامعات من خلال تمكينهم من متابعة دراستهم والوصول إلى المنصات التعليمية وإنجاز أعمالهم الأكاديمية خلال التنقل.

وفي إطار الاستعداد لاستكمال تنفيذ المشروع، تم تجهيز محطتين فنيتين بكافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ أعمال تركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات باقي خطوط المرحلة الثانية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني المعتمد لإطلاق التشغيل على جميع الخطوط.

وتستهدف المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل بين المحافظات تشغيل تسعة خطوط رئيسية تربط محافظات المملكة باستخدام 210 حافلات وحافلات متوسطة مزودة بأحدث أنظمة النقل الذكية، بهدف توفير خدمات نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية، وتحسين مستوى الخدمة، وتعزيز الرقابة التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والراحة لمستخدمي النقل العام.

وأكدت الهيئة أن أعمال تركيب الأنظمة ستتواصل تباعا على جميع خطوط المرحلة الثانية، تمهيدا لإطلاقها وفق الخطة التنفيذية المعتمدة، بما يدعم جهود تحديث منظومة النقل العام في المملكة، ويوفر خدمات نقل ذكية وآمنة وعصرية، تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي في القطاع.