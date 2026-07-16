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  • إزالة 532 اعتداءً على الكهرباء تخفض فاتورة بلدية كفرنجة من 30 ألفاً إلى 2400 دينار

إزالة 532 اعتداءً على الكهرباء تخفض فاتورة بلدية كفرنجة من 30 ألفاً إلى 2400 دينار

  • 16 تموز 2026
  • 15:19
إزالة 532 اعتداءً على الكهرباء تخفض فاتورة بلدية كفرنجة من 30 ألفاً إلى 2400 دينار

خبرني - أزالت بلدية كفرنجة نحو 532 اعتداء على شبكة الكهرباء منذ منتصف العام الماضي وحتى نهاية حزيران 2026، وفق رئيس لجنة بلدية كفرنجة إسماعيل العرود، الخميس.

وقال العرود إن فاتورة الكهرباء انخفضت بعد إزالة الاعتداءات، من نحو 30 ألف دينار إلى 2400 دينار، مبينا أن البلدية تواصل من خلال كوادرها، إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء.

وأضاف أن البلدية وقّعت اتفاقية جدولة مع بنك تنمية المدن والقرى تقضي بشطب الفوائد المترتبة عليها، والبالغة مليوني دينار، مقابل التزامها بتسديد نحو 48 ألف دينار شهريا لمدة 15 عاما، لتسوية ديون تبلغ 8 ملايين دينار.

وبيّن العرود أن البلدية وقّعت أيضا اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسديد الديون المترتبة عليها، والبالغة 1.7 مليون دينار، مقابل التزامها بدفع 9 آلاف دينار شهرياً.

وأوضح أن البلدية باشرت بترخيص آلياتها، إذ جرى ترخيص 24 آلية من أصل 33 آلية، فيما يجري تجهيز وصيانة الآليات المتبقية تمهيداً لاستكمال إجراءات ترخيصها.

وأشار العرود إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 100% في مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخل مناطق كفرنجة بقيمة 100 ألف دينار، كما اكتمل بنسبة 100% تنفيذ عطاء إعادة تأهيل وتعبيد طرق في منطقتي راجب والعامرية بقيمة 137 ألف دينار.

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