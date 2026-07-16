السيلية القطري يحسم الجدل ويغلق ملف انتقال علوان إلى الأهلي المصري

خبرني - حسم نادي السيلية القطري الجدل بشأن مستقبل محترف المنتخب الأردني علي علوان، بعدما قرر الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق للموسم الرياضي 2026-2027، منهياً بذلك ملف انتقاله إلى النادي الأهلي المصري.

ونقل الصحفي والناقد الرياضي التونسي نجم الدين درويش، عبر منصة "winwin"، عن مصدر خاص داخل النادي، أن مجلس إدارة السيلية توصل إلى قرار بالإجماع، بالتنسيق مع الجهازين الإداري والفني، يقضي باستمرار علوان حتى نهاية عقده مع الفريق، في ظل الحاجة إلى خدماته، رغم العائد المالي الذي كان سيحققه النادي من بيع اللاعب.

وأضاف المصدر أن علوان أبدى رغبته أيضاً في مواصلة مشواره مع السيلية، عقب سلسلة اجتماعات جمعته بمسؤولي النادي، مؤكداً مشاركته مع الفريق في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بمدينة باد رادكيرسبورغ النمساوية خلال الفترة من 18 يوليو/تموز الجاري وحتى 7 أغسطس/آب المقبل.

وبذلك، تكون إدارة السيلية قد أغلقت نهائياً ملف انتقال علي علوان إلى الأهلي المصري، مع تأكيد استمرار اللاعب مع "الشواهين" خلال الموسم الجديد.