الأردن : قتل شابا بحرقه في محله التجاري .. والقضاء يقول كلمته

خبرني - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمّان حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق متهم أُدين بقتل شاب، بعدما أحرق محلًا تجاريًا (دراي كلين) في محافظة إربد، أثناء وجود الضحية داخل المحل.

وبعد ثبوت مسؤولية المتهم عن جريمة إضرام النار التي أودت بحياة المجني عليه، قررت المحكمة، خلال جلسة علنية، تجريمه بجناية إضرام النار التي نتجت عنها وفاة إنسان، مع تعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى القتل القصد.

خلاف سابق قاد إلى الجريمة

وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بشكوى بحق شقيق المتهم، تتهمه بارتكاب اعتداء جنسي على حدث.

وحاول المتهم عدة مرات الضغط على أسرة الضحية، بطرق مختلفة، للتنازل عن الشكوى المقدمة بحق شقيقه، إلا أنه وبعد إصرار الأسرة على الإبقاء على الشكوى، قرر الانتقام.

وفي عام 2025، قرر المتهم إحراق المحل التجاري العائد لوالد الضحية، فاشترى عبوة وملأها بمادة البنزين، ثم توجه إلى المحل، حيث كان الضحية موجودًا في ذلك الوقت، وسكب البنزين في أرجاء المكان وأشعل النار، رغم علمه بوجود الضحية داخل المحل.

وحاصرت النيران الضحية، ولم يتمكن من مغادرة المكان بسبب شدة اللهب، إلى أن وصلت فرق الدفاع المدني، التي سيطرت على الحريق ونقلت الشاب إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن مضاعفات الحروق التي طالت مناطق واسعة من جسده، وشملت الوجه والعنق والصدر والبطن والظهر والأطراف، فيما بلغت نسبة الحروق نحو 85% من مساحة سطح الجسم.