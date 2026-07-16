لحظة محرجة لإنفانتينو في مباراة إسبانيا وفرنسا

خبرني - لم يحظَ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بظهور جيد في المباراة رقم 101 من النسخة الحالية لكأس العالم 2026، إذ تعرض لصافرات استهجان بعدما ظهر في شاشات الملعب خلال المواجهة التي فازت فيها إسبانيا 2-0 على فرنسا في نصف النهائي، يوم الثلاثاء.

وكان السويسري حاضراً في أغلب المباريات التي شملت كلاً من دور المجموعات والأدوار الإقصائية، لكنه لم يحظَ بأفضل استقبال من الجمهور خلال الدور نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا.



والتقطت الكاميرات لقطة لجياني إنفانتينو وهو يتابع المباراة من ملعب دالاس برفقة عدد من المسؤولين، وبعض النجوم السابقين مثل تشافي هيرنانديز، وفي غضون ثوانٍ قليلة، ما إن انتبه الجمهور إلى وجوده حتى انطلقت صافرات الاستهجان فوراً.

وعلى الرغم من أن رئيس "فيفا" كان يبتسم، إلا أنه لم ينجح في كسب ود الحاضرين في الملعب.



أما تشافي هيرنانديز فلم يستطع إخفاء الانزعاج الذي سببّه له هذا الموقف، إذ حوّل نظره فوراً إلى شاشة الملعب وركز انتباهه عليها، متجنباً النظر إلى أي جهة أخرى.

يذكر أن إنفانتينو يرغب في زيادة عدد مقاعد المونديال لتشمل 64 منتخباً في النسخة المقبلة، كما تعرض للعديد من الانتقادات مؤخراً خاصة بعد سحب البطاقة الحمراء للاعب الأميركي فولارين بالوغون عقب تدخل الرئيس ترامب.