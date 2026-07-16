هنيدي يكشف عن الحل الوحيد لايقاف ميسي

خبرني - علق الممثل المصري محمد هنيدي على فوز الأرجنتين ووصولها إلى الدور النهائي لكأس العالم 2026 بتغلبها على المنتخب الإنجليزي بهدفين لواحد.

واعتبر هنيدي ان الحل الوحيد لخسارة ميسي هو ان يشجعه المصريون.

ونشر هنيدي صورة لنجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيول ميسي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "يابني أنت ولا محوق فيك دعا ولا شماتة ولا حسد ولا قر.. ما فيش حل إلا أننا نشجعك".

وجاء هدف منتخب إنجلترا الوحيد عن طريق أنطوني غوردون عند الدقيقة 55، فيما سجل إنزو فيرنانديز ولاتارو مارتينيز ثنائية منتخب الأرجنتين في الدقيقتين 86 و92+.

وبهذه النتيجة، تأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب "الأسود الثلاثة" مباراة تحديد المركز الثالث مع فرنسا.