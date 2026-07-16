(مفتي الأسد) أمام شهود الحق العام في محكمة الجنايات بدمشق

خبرني - استأنف القضاء السوري بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة مفتي الجمهورية في عهد النظام السابق أحمد حسون بجرائم التحريض على العنف، وتبرير القتل.

باشرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المفتي أحمد بدر الدين حسون.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وستتضمن الاستماع إلى أقوال عدد من شهود الحق العام، في إطار استكمال إجراءات المحاكمة، وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة، باعتبارها من أبرز المحاكمات المرتبطة بمسؤولين في النظام السابق.

وفي 25 يونيو الماضي، وجهت المحكمة المذكورة تهما خطيرة للمفتي السابق حسون من بينها "إقامة علاقات واسعة وغير رسمية مع أركان النظام المخلوع"، بما في ذلك بشار الأسد ومدير المخابرات علي مملوك وكبار الضباط وزعماء "الميليشيات الطائفية".

وأيضا تهمة "استغلال منصب مفتي الجمهورية لتحقيق مصالح شخصية خارج الإطار الرسمي". و"إلقاء مئات المحاضرات أمام ضباط الجيش وعناصر الأمن تحثهم على دعم النظام البائد في مواجهة المعارضين".. وغيرها.