الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في الجنوب

خبرني - باشر الجيش اللبناني انتشاره في مناطق جنوب لبنان حيث سير دوريات عسكرية وأقام حواجز ونقاط مراقبة في عدد من البلدات والقرى.

وشمل الانتشار العسكري بلدات فرون، والغندورية، وقلاوية، وبرج قلاوية، وكفردونين في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بلدة قاقعية الجسر في قضاء النبطية، وبلدة صريفا في قضاء صور، حيث انتشرت الوحدات العسكرية في هذه المناطق، وأقامت نقاط تفتيش وحواجز ثابتة ومتحركة، مع استمرار الدوريات في الطرقات الرئيسية والفرعية لضمان حركة المواطنين وتأمين سلامتهم.

يأتي انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان في ظل استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من المناطق التي توغلت فيها، مقابل انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية اليونيفيل في تلك المناطق.

ويهدف هذا الانتشار إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم، وضمان استقرار المنطقة الجنوبية التي شهدت سنوات من التوتر والاشتباكات.

كما يأتي هذا التحرك في سياق تحضيرات زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون المرتقبة إلى واشنطن، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى إظهار تقدم ملموس على الأرض في ملف تنفيذ القرارات الدولية وتعزيز سيادة الدولة، قبل المباحثات السياسية والدبلوماسية التي سيجريها الرئيس عون مع المسؤولين الأمريكيين.