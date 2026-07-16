بعد فوزه بـ 30 مليون درهم في الإمارات.. ما هو أول قرار اتخذه المقيم الهندي؟

خبرني - "وداعاً للعمل".. هذا هو الشعار الذي رفعه العامل الهندي المقيم في الإمارات، سونيل كومار ساداسيفان، بعد فوزه بالجائزة الكبرى في سحب "يوم الحظ" التابع ليانصيب الإمارات.

حصل سونيل، الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، على ثروة بقيمة 30 مليون درهم، ليكون أول قراراته هو التوقف عن العمل والعودة إلى الهند، لينهي رحلة شاقة من العمل استمرت سنوات طويلة.

كما قرر سونيل منح نصف قيمة مكاسبه المالية لصديقه الذي شاركه تذكرة السحب، وقال: "سأقوم بتحسين منزلي في بلدي وإكماله، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يملكون منازل، وأودّ بناء منازل لهم أيضاً"، وفق "يانصيب الإمارات" على منصة "إكس".



يرى سونيل أنه يستحق الراحة الآن بعد فوزه بالجائزة المالية الكبرى، وأضاف في تقرير لصحيفة "غلف نيوز": "الفوز غير كل ما خططت له، لقد عملت منذ أن كنت صغيراً جداً، وأشعر أن هذا هو الوقت المناسب للتراجع خطوة إلى الوراء والاستراحة أخيراً".

وأضاف: "أخطط للعودة إلى وطني وقضاء بعض الوقت مع عائلتي، وهو أمر نادراً ما سمحت به سنوات العمل الشاق.. في الوقت الحالي، وبفضل يانصيب الإمارات، مُنحت هبة الاختيار النادرة، وأنا عازم على استخدامها بحكمة".

وسافر سونيل إلى الخارج لأول مرة في سن 18 عاماً وقضى معظم حياته في العمل لإعالة أسرته، وتزوج في عام 2006 وانتقل إلى الإمارات في نفس العام، وعاد لاحقاً إلى وطنه لفترة قصيرة قبل أن تعيده الظروف المالية مرة أخرى.

اقتسام الجائزة الكبرى

لن تكون جائزة الـ 30 مليون درهم لسونيل فقط، فقد تم شراء التذكرة بالاشتراك مع صديق يقيم في الغرفة المجاورة لغرفته، ويخطط الاثنان لتقسيم المكاسب بينهما.

الصديق، الذي يرغب في البقاء مجهول الهوية، بدأ مؤخراً فقط اللعب إلى جانب سونيل في سحب يوم الأربعاء، بشكل منفصل عن المجموعة المنتظمة ليوم السبت التي اعتاد الاثنان اللعب معها.

وقال سونيل: "كان أصدقائي هنا هم من يلعبون منذ فترة وشجعوني على الانضمام إليهم.. في بعض الأيام كنا نلعب معاً كل يوم سبت، خمسة منا معاً.. مؤخراً فقط بدأت أنا وصديقي اللعب بشكل منفصل في أيام الأربعاء أيضاً، ولم نتخيل أبداً أن ذلك سيؤدي إلى شيء بهذا الحجم".

كيف فاز سونيل بالجائزة؟

اختار سونيل أرقاماً مرتبطة بثلاثة تواريخ مهمة بالنسبة له: تاريخ ميلاده، وتاريخ ميلاد زوجته وابنته، وبعد فوزه بالجائزة قال: "فكرت، لمَ لا أستخدم التواريخ التي لها مكانة خاصة في قلبي؟ بدأتُ بعيد ميلاد ابنتي، ثم أضفتُ عيد ميلادي، ثم عيد ميلاد زوجتي".

في البداية اشترى سونيل وصديق له تذكرتهما الأولى يوم الأربعاء وربحت مبلغاً متواضعاً قدره 100 درهم في الأسبوع السابق؛ فتشجعا وحاولا مرة أخرى، وكانت التذكرة الثانية هي التي غيّرت كل شيء.

واكتشف سونيل فوزه بينما كان يسترخي في غرفته بعد انتهاء نوبة عمله، وقال: "تحققت من هاتفي حوالي الساعة 9:45 مساءً، بعد السحب.. كنت أتوقع جائزة صغيرة فقط.. عندما رأيت الأرقام الفائزة، انتابتني صدمة كبيرة".

لم يصدق ما يراه، فسارع ليُري صديقه التذكرة، وما إن استوعب حقيقة الفوز، حتى اتصل بزوجته أولاً، بالنسبة له، الفوز يتجاوز بكثير مجرد المال؛ إنه يتعلق بخلق لحظات سعيدة للعائلة التي عمل بجد لإعالتها.

ووجه سونيل رسالة بسيطة للآخرين الذين ما زالوا ينتظرون دورهم في الحظ: "ما سأقوله للآخرين بسيط: لا تفقدوا الأمل، حتى لو لم يحدث شيء لفترة طويلة، لقد لعبت اليانصيب لسنوات دون أي فوز كبير، ثم فجأة، تغير كل شيء في سحب واحد.. لا تعرف أبداً متى ستأتي لحظتك، لذا فإن الأمر يستحق المحاولة دائماً".