نتنياهو يرجئ زيارته إلى واشنطن بسبب جنازة غراهام

خبرني - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بعد تأجيل جنازة السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام إلى نهاية يوليو، ما أدى إلى إرجاء البرنامج الذي كان يتضمن أيضًا لقاءً متوقعًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب وكالة رويترز، أوضح مكتب نتنياهو أن قرار تأجيل الزيارة جاء بعد إرجاء مراسم جنازة غراهام، أحد أبرز حلفاء إسرائيل في الكونغرس الأميركي، إلى نهاية الشهر الجاري.

وكان من المقرر أن يغادر نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت، حيث أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه كان يعتزم حضور مراسم تشييع غراهام، إلى جانب عقد اجتماع مع ترامب في البيت الأبيض، إلا أن الترتيبات تغيرت بعد تعديل موعد الجنازة، بحسب ما نقلته صحيفة "جيوراسيلم بوست".

ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي موعدًا جديدًا للزيارة، كما لم يعلن البيت الأبيض عن أي جدول زمني بديل للقاء بين نتنياهو وترمب.

غراهام.. حليف بارز لإسرائيل

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 71 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة، في وفاة أثارت ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويعد غراهام من أبرز الداعمين لإسرائيل داخل مجلس الشيوخ الأميركي، كما ارتبط بعلاقات وثيقة مع نتنياهو على مدى سنوات.

ونعى نتنياهو السيناتور الراحل، واصفًا إياه بأنه "أحد أعظم أصدقاء إسرائيل"، مؤكدًا أن البلدين فقدا شخصية لعبت دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات الثنائية والدفاع عن أمن إسرائيل داخل المؤسسات الأميركية.

ويأتي تأجيل الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الحرب في قطاع غزة والتوتر على الجبهة اللبنانية، وهي ملفات كانت مرشحة للحضور بقوة في أي لقاء محتمل بين نتنياهو وترمب.

ورغم إرجاء الزيارة، لم تشر أي من واشنطن أو تل أبيب إلى وجود خلافات سياسية وراء القرار، إذ ربطه الجانبان حصريًا بتغيير موعد جنازة غراهام، فيما يُتوقع إعادة ترتيب الزيارة في وقت لاحق بعد تحديد موعد جديد للمراسم الرسمية.