مصرع أحد نجوم كرة القدم السورية بحادث في تركيا

خبرني - خسر الوسط الرياضي السوري أحد أبرز نجومه السابقين، بعد وفاة لاعب الكرامة والمنتخب السوري فراس إسماعيل إثر حادث سير مؤسف في في ولاية سامسون التركية.

ويعد فراس إسماعيل البالغ 43 عاما، من الأسماء البارزة في تاريخ نادي الكرامة، حيث كان أحد عناصر الفريق خلال فترة مميزة من مسيرته، كما ارتدى قميص المنتخب السوري وشارك في تمثيل بلاده قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول أخبار تعرض اللاعب السابق لحادث سير في تركيا ونقله لتلقي العلاج، قبل تأكيد نبأ وفاته لاحقا، وسط دعوات بالرحمة له وتعاز واسعة من الرياضيين والمحبين.

ونعى عدد من المتابعين والأندية واللاعبين رحيل فراس إسماعيل، مستذكرين مسيرته وعطاءه داخل المستطيل الأخضر، وبصمته مع الكرامة والمنتخب الوطني، ليبقى اسمه حاضرا في ذاكرة كرة القدم السورية.