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صحة غزة : 4 شهداء و28 مصابا خلال الساعات الماضية

  • 16 تموز 2026
  • 13:16
صحة غزة 4 شهداء و28 مصابا خلال الساعات الماضية

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت "صحة غزة" إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,127 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,643 إصابة، وسُجلت 800 حالة انتشال.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,250 شهيدًا و173,751 مصابين.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

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