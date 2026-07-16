صحة غزة : 4 شهداء و28 مصابا خلال الساعات الماضية

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، وصول 4 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت "صحة غزة" إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,127 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,643 إصابة، وسُجلت 800 حالة انتشال.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,250 شهيدًا و173,751 مصابين.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.