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تعاون بين الطيران المدني والمركز الجغرافي لبناء قاعدة بيانات جوية متطورة

  • 16 تموز 2026
  • 13:15
تعاون بين الطيران المدني والمركز الجغرافي لبناء قاعدة بيانات جوية متطورة

خبرني - وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني، الخميس، مذكرة تفاهم استراتيجية مع المركز الجغرافي الملكي، في خطوة تهدف إلى دمج أحدث البيانات الجيو مكانية في أعمال الطيران المدني.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة ضيف الله سليمان الفرجات، ومدير عام المركز الجغرافي العميد معمر كامل حدادين.

وتهدف المذكرة إلى بناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة ودقيقة، حيث سيعمل المركز الجغرافي على تزويد الهيئة بالصور الجوية والفضائية والخرائط الرقمية اللازمة لعملياتها.

كما تنص المذكرة على رفع كفاءة كوادر الهيئة من خلال برامج تدريبية متخصصة، والتعاون في مشروعات مشتركة تخدم قطاع الطيران المدني.

وقال الفرجات "نعتز بهذه الشراكة مع صرح وطني بحجم المركز الجغرافي الملكي، فهذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لجهودنا في الهيئة نحو الارتقاء بكفاءة الخدمات وتطوير منظومة الطيران المدني بالاعتماد على بيانات مكانية دقيقة ومتطورة".

بدوره، أكد العميد حدادين التزام المركز بتوفير جميع خبراته الفنية لخدمة الهيئة، معتبراً أن هذه الشراكة تدعم التكامل الوطني وتخدم مشروعات التحول الرقمي في المملكة.

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