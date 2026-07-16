الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

خبرني - أعلن الاتحاد الأوروبي أن مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمّان (الناقل الوطني للمياه) يحظى بدعم يصل إلى 1.6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدول الأعضاء في الاتحاد.

وأوضح الاتحاد، في بيانه عن ملخص الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، أن دعم المشروع يأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتسريع التحول الأخضر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ويتكون مشروع الناقل الوطني من محطة لتحلية المياه في العقبة بطاقة استيعابية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويًا، ونظام لنقل المياه بطول 438 كيلومترًا لضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمّان والمحافظات، إضافة إلى نظام للطاقة المتجددة عبر محطة شمسية بقدرة 281 ميغاواط.

ويدعم الاتحاد الأوروبي مستقبل الاقتصاد الأردني من خلال مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمّان، وإنشاء مركز رقمي جديد، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، مع اهتمام خاص بالنساء والشباب.

وأشار الاتحاد إلى أن أولويات الشراكة مع الأردن تشمل العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والمرونة الاقتصادية والتجارة، ورأس المال البشري، والهجرة واللجوء، والأمن والدفاع.

وتبلغ قيمة الحزمة المالية المقدمة للأردن للفترة بين عامي 2025 و2027 نحو 3 مليارات يورو، تشمل 640 مليون يورو منحًا، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات، ومليار يورو قروضا ميسرة.

وفي إطار المبادرات الاقتصادية، أشار الاتحاد الأوروبي إلى تقديم قرض بقيمة 12 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء مركز العقبة الرقمي وتعزيز مكانة الأردن مركزا رقميا إقليميا.

كما تشمل المبادرات برنامج (E4DE) للتنمية الاقتصادية المستدامة عبر ريادة الأعمال، وهو مبادرة لفريق أوروبا بقيمة 12 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمؤسسات التي تقودها النساء، وتقديم ضمانات أوروبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه استثمر، منذ عام 2019، أكثر من 202 مليون يورو في التعليم والتعليم والتدريب المهني، بهدف تعزيز رأس المال البشري في الأردن من خلال التعليم الشامل والتدريب المهني والمشاركة الديمقراطية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتتضمن المبادرات في هذا المجال 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري، تشمل التعليم والتدريب المهني والحماية الاجتماعية وسوق العمل والمشاركة الديمقراطية، و20 مليون يورو لبرنامج (ST4LR) لتحسين جودة التعليم في المدارس الأكثر احتياجًا.

كما تشمل 26 مليون يورو لرقمنة الخدمات الاجتماعية وإنشاء خدمات رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، و10 ملايين يورو لبرنامج منح (STEP) لدعم التعليم والتدريب المهني الشامل وتسهيل الانتقال إلى سوق العمل، و6.4 ملايين يورو لتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في الحياة الديمقراطية.

وفي مجال دعم اللاجئين، أشار الاتحاد إلى تخصيص 240 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لدعم استضافة اللاجئين السوريين وحمايتهم، إضافة إلى 80 مليون يورو لحماية اللاجئين ودعمهم عبر المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات والحلول المستدامة.

ويشمل الدعم كذلك مشروع إدارة النفايات الصلبة في مخيم الزعتري بقيمة 24.8 مليون يورو، وبرنامج (EDU-SYRIA) الذي قدم منذ عام 2015 أكثر من 37.6 مليون يورو منحًا دراسية للاجئين والشباب الأردنيين الأكثر احتياجا، مع 9 ملايين يورو إضافية قيد التنفيذ.

وفي مجالي الأمن وإدارة الحدود، يتضمن الدعم 25 مليون يورو لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات السيبرانية، و10 ملايين يورو ضمن برنامج (SECFRON III) لتعزيز قدرات الأردن على حدوده الشمالية والشرقية.