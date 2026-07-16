خبرني - اعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الخميس الموافق 16 /7 /2026 عن ضبط مبالغ مالية في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وأوضح القاضي أن جزءًا من الأموال المضبوطة كان مودعًا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من الدور.

وبين ان مجموع الأموال المتحصلة هذا اليوم ( 25) مليار دينار عراقي (قرابة 19.1 مليون دولار أمريكي) و200 الف دولار امريكي ، إضافة إلى ( 4) كيلوغرامات من المصوغات الذهبية ( قرابة 500 الف دولار) ( المجموع الكلي يقارب 19.9 مليون دولار).

وأضاف أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم ، ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها.