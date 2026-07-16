رسمياً.. المستقلة للانتخاب: الكساسبة بديلاً للرياطي

خبرني - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انها قامت بالرد رسمياً على الكتاب المرسل اليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14/7/2026 والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية / العقبة، والعائد للسيد ( حسن صلاح الرياطي) وذلك نظراً لصدور قرار حكم قطعي بالحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10) .

وجاء في رد الهيئة اعتبار ( السيد بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي ( حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي السيد حسن الرياطي بعدد الاصوات في القائمة ذاتها، وذلك سنداً لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله.