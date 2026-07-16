الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة وإيقاف 65 أخرى في إربد

خبرني - كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة إربد، عن إغلاق 15 منشأة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، وذلك لافتقارها للاشتراطات الأساسية، وإيقاف 65 أخرى عن العمل مؤقتاً لتصويب أوضاعها، بالإضافة إلى تحويل 12 منشأة مخالفة إلى النائب العام لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقها.

​وجاء ذلك من خلال نشاط رقابي واسع، تمثل بتنفيذ 7,312 زيارة تفتيشية شملت مختلف المنشآت في المحافظة، وفق ما نقلت يومية الرأي.

وتكثف المؤسسة العامة للغذاء والدواء جولاتها التفتيشية ورقابتها اليومية على المنشآت الغذائية والدوائية في محافظة إربد، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والصحة العامة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة ميدانية شاملة تنفذها فرق تفتيشية مختصة تابعة لفرع المؤسسة في المحافظة، بهدف التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للاشتراطات الصحية المعتمدة، وخلوها من أي عيوب أو مخالفات قد تمس صحة المستهلكين.

وأكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن كوادر الرقابة والتفتيش في فرع إربد تتابع بانتظام كافة الشكاوى الواردة إليها، وتنفذ برامج الرصد ومتابعة كتب التحري بدقة متناهية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الجهود لا تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل تمتد لتشمل إطلاق حملات توعوية وإرشادية مستمرة تستهدف المواطنين وأصحاب المنشآت على حد سواء، لترسيخ المفاهيم الصحية السليمة وتجنب وقوع المخالفات.