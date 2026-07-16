المواجهة التي أجلتها الحرب.. ميسي ولامين يلتقيان في نهائي المونديال

خبرني - اكتمل طرفا نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، وكما يليق بالمشهد الختامي، ينتظر عشاق الكرة صدامًا بين مدرستين مختلفتين.

وتواجه الأرجنتين، حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي، صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة، المنتخب الإسباني، صاحب أقوى دفاع، يوم الأحد في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

المواجهة التي أجلتها الحرب

وكان من المفترض أن يلتقي بطلا أمريكا الجنوبية وأوروبا، الأرجنتين وإسبانيا، في العاصمة القطرية الدوحة أواخر مارس/آذار الماضي في بطولة فيناليسيما، في مواجهة كانت ستجمع بين ميسي ولامين جمال قبل انطلاق كأس العالم.

لكن تم إلغاء المباراة بسبب الأوضاع الأمنية والتوترات في الشرق الأوسط، مع تصعيد إيران هجماتها على دول مجاورة رداً على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

ولذلك، بدلاً من اللعب على استاد لوسيل في قطر، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 حيث فاز ميسي والمنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح على فرنسا وكيليان مبابي، سيلعبان هذه المرة بالقرب من مدينة نيويورك في أكبر مباراة كروية على مستوى العالم.