انطلاق مسابقة (نشمي وعربي) لاكتشاف المواهب العربية للأطفال واليافعين

خبرني - انطلقت اليوم من عمّان مسابقة المواهب والإبداعات "نشمي وعربي"، لتفتح باب المشاركة أمام الأطفال واليافعين من مختلف الدول العربية، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب في المجالات الفنية، والثقافية، والعلمية، والرياضية للفئة العمرية من 6 إلى 16 عاما.

وقال صاحب المبادرة ومالك شخصية الدمية "حريصة"، بلال حياصات، إن المسابقة انطلقت لأول مرة قبل خمسة أعوام بصيغتها الأردنية عبر صفحة الدمية "حريصة" على موقع فيسبوك، وشارك فيها آلاف الأطفال من مختلف محافظات المملكة، قبل أن تتوسع اليوم لتأخذ طابعا عربيا يتيح المشاركة من مختلف الدول.

وأضاف أن إدارة المسابقة طورت تطبيقا إلكترونيا خاصا لاستقبال المشاركات، أصبح متاحا اعتبارا من اليوم، بما يمكن المشاركين من إرسال أعمالهم بسهولة من أماكن إقامتهم، حيث نؤمن بأن في كل بيت عربي طفلا موهوبا ينتظر من يكتشفه، ومسؤوليتنا أن نوفر له المنصة التي تمنحه فرصة الوصول لجمهوره وإبراز إبداعه."

وأوضح الحياصات أن المسابقة التي تعتبر اكبر واضخم مسابقة عربية تنفذ بسواعد وخبرات اردنية حظيت بالرعاية التقنية من شركة الخبر الأول للخدمات الإعلامية، إلى جانب تعاون عدد من المؤسسات والجهات الأردنية والعربية، وسيُعلن عن شركاء المبادرة تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استقبال المشاركات سيكون حصريا عبر التطبيق الإلكتروني https://khabr.news/competition2/ ولن تُقبل أي مشاركات تُرسل من خلال صفحة "حريصة" على فيسبوك، فيما يشترط التطبيق متابعة صفحة الفيسبوك الرسمية للدمية لإتمام عملية التسجيل.

وبيّن أن خطوات المشاركة بسيطة وسهلة، إذ يبدأ المتسابق بتعبئة نموذج التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة، ثم رفع المشاركة، سواء كانت صورة، أو مقطع فيديو، أو تسجيلا صوتيا.



وأضاف أنه بعد انتهاء فترة استقبال المشاركات، ستُصنف الأعمال وفق الدولة ونوع المشاركة، ثم تخضع لعدة مراحل من التقييم والمراجعة من قبل لجان متخصصة لاستبعاد المشاركات المخالفة للشروط أو غير المستوفية لمعايير الجودة، قبل نشر المشاركات المؤهلة وإتاحة التصويت عليها من قبل الجمهور، وفق آلية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وفيما يتعلق بالجوائز، أوضح الحياصات أن أبرزها يتمثل في تكريم الفائزين خلال حفل ختامي يقام في الأردن، تُغطى فيه تكاليف السفر والإقامة للفائز ووالديه، إلى جانب منح جوائز نقدية تتراوح قيمتها بين 500 و1500 دينار أردني، بحسب الفئة والمركز.

وأكد الحياصات أن مسابقة "نشمي وعربي" لا تقتصر على المنافسة والفوز بالجوائز فحسب، بل تسعى إلى اكتشاف الطاقات العربية الواعدة، ومنح الأطفال واليافعين منصة آمنة ومحفزة لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام الجمهور ولجان التحكيم، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس، وتشجيع ثقافة الإبداع والتميز، وبناء جسور التواصل بين المواهب العربية في مختلف الدول.

وأضاف أن المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن كل طفل موهوب يستحق فرصة حقيقية ليسمع صوته ويبرز قدراته، وأن الاستثمار في مواهب الأطفال واليافعين هو استثمار في مستقبل جيل أكثر إبداعا وثقة بنفسه وقدرة على صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعه.