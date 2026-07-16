مصفاة البترول تكرّم عددا من متقاعديها وموظفيها

خبرني - كرّمت شركة مصفاة البترول الأردنية، اليوم الاربعاء، موظفيها الذين أمضوا خمسة عشر عاماً في خدمة الشركة، إلى جانب المتقاعدين الذين تجاوزت سنوات خدمتهم ثلاثين عاماً، وذلك خلال حفل أقيم برعاية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية ومديري الدوائر والعاملين والمكرمين.

وأكد الحياري، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن هذا التكريم يجسد واحدة من أسمى القيم التي تعتز بها شركة مصفاة البترول الأردنية، والمتمثلة في الوفاء لمن صنعوا الإنجاز، وتقدير من جعلوا من العمل رسالة، ومن الانتماء نهجاً، ومن المسؤولية التزاماً يومياً.

وقال إن الشركة لا تحتفي بعدد سنوات الخدمة بقدر ما تحتفي بقصص نجاح امتدت على مدار خمسة عشر وثلاثين عاماً، كتبها رجال ونساء حملوا رسالة الشركة، وواجهوا التحديات، وأسهموا في بناء إنجازاتها، وحافظوا على مكانتها كإحدى أهم المؤسسات الوطنية التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز أمن الطاقة في المملكة.

وأضاف أن شركة مصفاة البترول الأردنية أثبتت على مدار أكثر من ستة عقود أنها ليست مجرد منشأة صناعية، وإنما مؤسسة وطنية رافقت مختلف مراحل بناء الدولة، وأسهمت بمسؤولية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بكفاءة واعتمادية عالية، مؤكداً أن الاعتزاز بتاريخ الشركة يشكل دافعاً لمواصلة البناء بثقة نحو المستقبل.

وأشار الحياري إلى أن الشركة بدأت مرحلة جديدة عنوانها التحديث والتطوير والاستدامة، موضحاً أن مشروع تحديث المصفاة يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً سيشكل نقطة تحول في تاريخ الشركة، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الأداء البيئي، وزيادة القدرة التنافسية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويخدم الاقتصاد الأردني لعقود مقبلة.

وأكد أن نجاح هذا المشروع لن يتحقق بالمعدات والتقنيات وحدها، وإنما بالعقول والخبرات والإرادة التي تمتلكها كوادر الشركة، مشدداً على أن العنصر البشري سيبقى الركيزة الأساسية لمسيرة التطوير والإنجاز.

ونيابةً عن المكرمين، ألقى المهندس وسيم ابو خديجه كلمة عبّر فيها عن بالغ شكره وامتنانه لإدارة شركة مصفاة البترول الأردنية على هذه اللفتة التي تعكس نهجها الأصيل في تقدير العاملين، مؤكداً أن الوقوف في هذا الحفل لم يكن لتسلّم شهادة أو درع تكريمي فحسب، بل كان وقفة لاستحضار مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً، حملت في طياتها آلاف الذكريات والتحديات التي تحولت، بفضل العمل الجماعي، إلى إنجازات نفخر بها جميعاً.

وقال إن الشركة لم تكن مجرد مكان للعمل، وإنما كانت ولا تزال بيتاً ثانياً وحاضنة للطموحات، مشيداً بالدعم المتواصل الذي حظيت به الكوادر من مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي والإدارة التنفيذية، الذين كانوا شركاء حقيقيين في مسيرة النجاح، وحرصوا على توفير بيئة عمل قائمة على التقدير والثقة والاحترافية.

وأضاف أن هذا التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بسنوات الخدمة، وإنما يجسد تقديراً للإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مؤكداً أن العاملين تعلموا في هذا الصرح الوطني أن قيمة الإنسان لا تقاس بمنصبه، وإنما بالأثر الذي يتركه وبصمته في مسيرة المؤسسة.

من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات، خالد الزيود، أن شركة مصفاة البترول الأردنية تمثل نموذجاً وطنياً في الوفاء للعاملين، من خلال حرصها المستمر على تكريم من أفنوا سنوات خدمتهم في العمل والعطاء، مشيراً إلى أن هذا النهج يعكس تقدير الشركة الحقيقي لرأس مالها البشري.

وقال الزيود إن الشركة تضم نخبة من الموظفين المخلصين الذين كان لعطائهم وإخلاصهم الأثر الأكبر في تحقيق الإنجازات التي وصلت إليها، مؤكداً أن تكريم من بذلوا وقدموا على مدار سنوات طويلة يعكس ثقافة مؤسسية تستحق التقدير.

وأضاف أن النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات، وانطلاقاً من مبدأ الوفاء بالوفاء، ارتأت أن تبادل هذا العطاء بالتقدير، من خلال تكريم إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، تقديراً لحرصها الدائم على تكريم العاملين والمتقاعدين والحفاظ على هذا النهج الإنساني والمؤسسي.

وخلال الحفل، كرّمت النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات شركة مصفاة البترول الأردنية، تقديراً لنهجها في تكريم العاملين والمتقاعدين، حيث تسلّم الرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري درع التكريم نيابة عن الشركة.

وفي ختام الحفل، وزّع الحياري الدروع التقديرية والشهادات على الموظفين الذين أمضوا خمسة عشر عاماً في الخدمة، والمتقاعدين الذين تجاوزت سنوات خدمتهم ثلاثين عاماً، معرباً عن اعتزازه بما قدموه من عطاء وإخلاص.