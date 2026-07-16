بدء استقبال طلبات السلف للمتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان الأحد

خبرني - أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الُسلف (القروض الشخصية) للمتقاعدين العسكريين على نظام الضمان الاجتماعي، اعتباراً من يوم الأحد 19/7/2026، وذلك من خلال الفروع التابعة للمؤسسة والمنتشرة في كافة محافظات المملكة.

وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد ان هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدماتها لجميع المتقاعدين العسكريين دون استثناء، ونظراً لعدم توفر بيانات للمتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان الاجتماعي ضمن سجلات المؤسسة، فقد تعذر استقبال الطلبات إلكترونياً، وسيتم استقبالها حصراً من خلال الفروع التابعة للمؤسسة والمنتشرة في محافظات المملكة لاستكمال البيانات والوثائق اللازمة وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة.

الوثائق المطلوبة:

صوره عن قرار التقاعد.

كشف راتب صادرمن الضمان الاجتماعي بتاريخ تقديم الطلب نفسه.

صورة عن الهوية الشخصية (الوجهين).

رقم هاتف فعال وعائد للمتقاعد نفسه.

تعبئة النماذج المعتمدة لدى فرع المؤسسة.

ونرجو من الأخوة المتقاعدين الكرام عدم مراجعة أدارة المؤسسة بخصوص تقديم طلبات السلف أو متابعة الطلبات والمعاملات، حيث سيتم إشعار المتقدم برسالة نصية عند الموافقة على الطلب، ورسالة أخرى عند تحويل مبلغ السلفة إلى البنك.