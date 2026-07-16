30 مليون مالك لسيارة GAC حول العالم

خبرني - تحتفل شركة القدرة العربية للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة GAC في الأردن، بإنجاز عالمي جديد حققته الشركة الأم، بعد وصول عدد مالكي سياراتها إلى 30 مليون عميل حول العالم، ويجسد هذا الإنجاز الثقة التي تحظى بها العلامة التجارية في الأسواق العالمية والتي جاءت نتيجة التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار والاعتمادية، إلى جانب حرصها على تمكين وكلائها حول العالم من تقديم تجربة استثنائية للعملاء، ويأتي اختيار GAC لمجموعة عليان وشركة القدرة العربية للتجارة لتمثيل العلامة التجارية في الأردن ضمن استراتيجيتها للتعاون مع شركاء يتمتعون بخبرة راسخة وكفاءة عالية في تقديم خدمات المبيعات وما بعد البيع، بما يضمن توفير تجربة متميزة للعملاء.

ويعكس هذا الإنجاز ليؤكد نجاح GAC في بناء قاعدة عملاء عالمية واسعة، بالاعتماد على مجموعة من القيم التي شكلت الركيزة الأساسية لنموها وتوسعها، وفي مقدمتها الجودة العالية، والابتكار المستمر، والاعتمادية، إلى جانب التزامها بتقديم تقنيات متطورة وتجارب قيادة تلبي تطلعات العملاء حول العالم.

وعلى المستوى العالمي، تعد GAC واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، كما تحتل مكانة متقدمة بين أبرز شركات صناعة السيارات في آسيا، حيث عززت حضورها الدولي من خلال استثمارات واسعة في مجالات البحث والتطوير، إلى جانب تطوير تقنيات السيارات الذكية والكهربائية والهجينة الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات.

وفي الأردن، نجحت مجموعة عليان وشركة القدرة العربية للتجارة في ترسيخ حضور علامة GAC من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والتصاميم العصرية، ومعايير السلامة العالية، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من خدمات البيع وما بعد البيع، ما أسهم في تعزيز ثقة العملاء وترسيخ مكانة العلامة التجارية في السوق المحلي منذ دخولها المملكة عام 2015.

وتحت شعار "30 مليون مالك... وثقة تُبنى على الجودة"، تفخر شركة القدرة العربية للتجارة كونها جزءا من هذا الانجاز العالمي لتؤكد على ارتباط السوق الأردني بمسيرة النجاح العالمية للعلامة التجارية، واحتفاءً بالثقة التي منحها العملاء في المملكة لسيارات GAC على مدار السنوات الماضية، تجدد الشركة التزامها بمواصلة تقديم أفضل مستويات المبيعات وخدمات ما بعد البيع، بما يعزز تجربة العملاء ويرسخ مكانة GAC في السوق الأردني.

ويجسد وصول عدد مالكي سيارات GAC إلى 30 مليون عميل حول العالم حجم الثقة التي نجحت العلامة التجارية في بنائها عبر السنوات، حيث شكّل العملاء الركيزة الأساسية في مسيرة نجاحها، والدافع لحرصهم على تطوير منتجاتها وخدماتها وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، بما يلبي تطلعاتهم ويعزز تجربة امتلاك سيارات GAC في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك السوق الأردني.