*
الخميس: 16 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

  • 16 تموز 2026
  • 10:47
بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

خبرني - تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، افتتح بنك الإسكان مركز التدريب والتطوير، وذلك في إطار توجهه الاستراتيجي نحو تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وفق تصميم حديث يواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.
وجاء افتتاح المركز بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث اطلع الحضور على مرافق المركز وتجهيزاته، وتم استعراض دوره المحوري في دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر لموظفي البنك.
ويتميز المركز الجديد ببيئة تدريبية متكاملة ومرنة، وتجهيزات عصرية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات والوسائل التدريبية التي تدعم تنفيذ البرامج المتخصصة، وتوفر تجربة تدريبية متطورة لموظفي البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وينسجم افتتاح المركز مع منهج البنك الشامل لتمكين كوادره وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم، وضمن التزامه ببناء قدرات موظفيه ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، بما يسهم في رفع مستوى جودة الأداء وتقديم تجربة مصرفية متطورة ومتكاملة للعملاء، وترسخ ثقافة التعلم المستمر، بما يعزز مسيرته في تحقيق التميز والريادة في القطاع المصرفي الأردني.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مصفاة البترول تكرّم عددا من متقاعديها وموظفيها
مصفاة البترول تكرّم عددا من متقاعديها وموظفيها
  • 2026-07-16 11:30
30 مليون مالك لسيارة GAC حول العالم
30 مليون مالك لسيارة GAC حول العالم
  • 2026-07-16 10:49
بتمويل  كامل من (البوتاس العربية).. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في الكرك بكلفة (1.5) مليون دينار
بتمويل  كامل من (البوتاس العربية).. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في ا...
  • 2026-07-15 17:50
انطلاق الموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال)
انطلاق الموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي لتسريع ...
  • 2026-07-15 13:22
معهد العناية بصحة الأسرة يجري 114 عملية عيون متخصصة لأطفال وبالغين
معهد العناية بصحة الأسرة يجري 114 عملية عيون متخصصة لأطفال وبالغين
  • 2026-07-15 12:33
البنك الأردني الكويتي يصدر ثاني سند أخضر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التمويل المستدام في الأردن
البنك الأردني الكويتي يصدر ثاني سند أخضر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ل...
  • 2026-07-15 12:22