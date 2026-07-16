رغم نجوميته.. مبابي يتصدر قائمة غير مرغوبة في المونديال

خبرني - احتل النجم الفرنسي كيليان مبابي المركز الأخير في تصنيف اللاعبين من حيث المساهمات الدفاعية خلال كأس العالم 2026، وفقا لموقع FotMob.

وبحسب البيانات، جاء مهاجم منتخب فرنسا البالغ 27 عاما، في المركز 602 بين جميع اللاعبين الذين شاركوا لمدة لا تقل عن 90 دقيقة في البطولة، بعدما سجل مساهمة دفاعية واحدة فقط خلال سبع مباريات.

ويشمل هذا التصنيف المؤشرات الدفاعية مثل التدخلات، وافتكاك الكرة، والاعتراضات، واعتراض التسديدات، حيث حل مبابي في المرتبة الأخيرة بين جميع المشاركين في المونديال.

وكان منتخب فرنسا ودع منافسات كأس العالم 2026 من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام إسبانيا بنتيجة (2-0)، في مباراة أعقبها رحيل المدرب ديدييه ديشامب عن قيادة المنتخب، لتختتم بذلك حقبة استمرت منذ عام 2012.