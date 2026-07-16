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كاتس: إسرائيل ستبقي قواتها في لبنان وسورية وغزة

  • 16 تموز 2026
  • 10:40
كاتس إسرائيل ستبقي قواتها في لبنان وسورية وغزة

خبرني - أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الخميس بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في "المناطق الأمنية" التي أنشأتها داخل لبنان وسورية وقطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الوزير الإسرائيلي بأن كاتس أكد لهيغسيث خلال محادثة بينهما ليلا "عزم إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سورية وغزة ولبنان لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من أي تهديدات.

واتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء، على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت.

وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أميركية، وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها "مثمرة وإيجابية".

ونقلت السفارة عن مسؤول أميركي قوله "اتفقنا على هيكلية ومبادئ عامة لآلية المناطق التجريبية، على أن يتمّ استكمالها والبدء بتنفيذها خلال أيام".

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