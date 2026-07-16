خيارات بسيطة على مائدة الفطور تدعم الصحة وتقلل خطر الأمراض

خبرني - يساعد اختيار وجبة فطور صحية في بداية اليوم على دعم صحة الجسم وتعزيز النشاط، كما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، ومنها بعض أنواع السرطان.

فالأطعمة التي نتناولها صباحا لا تمنحنا الطاقة فقط، بل يمكن أن تكون فرصة للحصول على عناصر غذائية مهمة من خلال خيارات بسيطة، مثل الشوفان وخبز القمح الكامل والفواكه والزبادي اليوناني.

وتشمل الخيارات التي يفضل الحد منها في وجبة الفطور: المعجنات والخبز الأبيض وحبوب الفطور المحلاة والنقانق، إذ قد يرتبط الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، ومنها بعض أنواع السرطان.

القهوة خيار جيد باعتدال

لا يعني اتباع نظام غذائي صحي التخلي عن القهوة الصباحية، فهي تحتوي على أكثر من ألف مركب قد يساهم في دعم الصحة. وربطت دراسات بين تناول القهوة باعتدال وانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومرض باركنسون وبعض أنواع السرطان.

ويفضل تناول القهوة بطريقة بسيطة، مثل القهوة السوداء غير المحلاة أو مع كمية قليلة من الحليب والسكر، بدلا من مشروبات القهوة المحلاة التي تحتوي غالبا على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية.

نوع خيارات الفطور

اجعل وجبة الفطور أكثر تنوعا من خلال تجربة تركيبات صحية جديدة، مثل إضافة السبانخ إلى عصير الفواكه، أو إعداد سلطة دجاج بزيت الزيتون وشرائح التفاح داخل خبز تورتيلا مصنوع من الحبوب الكاملة، أو تناول سلطة خضراء مع الخبز المحمص.

كما أن زيادة تناول الأطعمة النباتية الصحية خلال الأسبوع يمكن أن تساعد في دعم صحة الجسم وتقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض.

اختر وجبات سريعة وصحية

لا ينبغي أن يكون ضيق الوقت سببا لتخطي وجبة الفطور، فهناك خيارات سهلة يمكن تناولها أثناء التنقل، مثل موزة داخل خبز تورتيلا من القمح الكامل، أو غرانولا من الحبوب الكاملة مع التوت والزبادي اليوناني، أو شطيرة زبدة الفول السوداني على خبز القمح الكامل. (الغرانولا هي خليط غذائي يتكون غالبا من الشوفان الكامل المحمص مع مكونات أخرى مثل المكسرات والبذور والفواكه المجففة، وقد يضاف إليها العسل أو القليل من السكر والزيوت لتحسين الطعم والقوام)

تناول البيض دون إفراط

يعد البيض مصدرا جيدا للبروتين والعناصر الغذائية المهمة، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع، لكن من الأفضل تناوله باعتدال. ويمكن دمجه مع خيارات أكثر صحة مثل الأفوكادو وخبز القمح الكامل، بدلا من تناوله مع الخبز الأبيض أو اللحوم المصنعة.

اجعل الحبوب الكاملة جزءا من صباحك

تعد الحبوب الكاملة والألياف من العناصر المهمة التي تساعد في دعم الصحة العامة، وقد ترتبط بتقليل خطر الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الأخرى. ويمكن الحصول عليها من خلال تناول الشوفان، وحبوب الفطور الكاملة، وخبز القمح الكامل.

وعند شراء المنتجات الغذائية، يمكن اختيار الأنواع التي تحمل عبارات مثل "100% حبوب كاملة" أو "100% قمح كامل" لضمان الحصول على فوائدها الغذائية.