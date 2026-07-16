بيلنغهام يواجه عقوبة تأديبية بعد تصرف مشين ضد لاعب الأرجنتين

خبرني - قد يواجه جود بيلنغهام، نجم منتخب إنجلترا، عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب صفعه الأرجنتيني فالنتين باركو في أعقاب هزيمة "الأسود الثلاثة" 1-2 ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026.

وكان البالغ من العمر 23 عاماً يهنئ لاعبي الأرجنتين بعد صافرة النهاية قبل أن يدخل في مشادة مع لاعب الوسط باركو، وأظهرت لقطات الفيديو بيلنغهام وهو يتأثر على ما يبدو بتعليق من باركو، ودفعه ذلك إلى الرد وتوجيه صفعة بيده اليمنى إلى لاعب ستراسبورغ، قبل أن يتدخل لاعبون آخرون للفصل بينهما، ولم يلحظ أي من حكام المباراة رد فعل نجم ريال مدريد.



وتوقعت صحيفة "الصن" البريطانية أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق بيلنغهام من قبل "فيفا"، الذي اتُهم بالفعل بالكيل بمكيالين في البطولة.

وبيلنغهام، الذي كان يذرف الدموع بعد نهاية المباراة، قد يواجه عقوبة الإيقاف مما يعني غيابه عن مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت أمام فرنسا في ميامي.

وأضافت "الصن": ومع ذلك، فمن المرجح أن يختار "فيفا" تجاوز الحادثة دون اتخاذ أي إجراء، أو قد يتم تغريم بيلنغهام مع إمكانية إيقاف تنفيذ الغرامة.