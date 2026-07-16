بالصور.. د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 33

خبرني - رعى الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية مساء أمس 15-7-2026 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الثاني 2025-2026 من الفوج (33) لكليات : " الاعمال، العلوم التربوية، الحقوق ، التكنولوجيا الزراعية ، العمارة والتصميم ، الآداب والعلوم ، إدارة الضيافة والسياحة ، التمريض " ، بحضور الاستاذ الدكتور ساري حمدان مستشار الجامعة ، والاستاذ الدكتور أحمد حمدان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والنائب اندريه حواري وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، ونائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور بشار الطراونة " عميد كليتي الهندسة والتعليم التقني " ، والسادة العمداء ، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ، وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب الخريج ابراهيم غسان العبسي من كلية التمريض .

• ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات كلمة الجامعة في الحفل رحب فيها براعي الحفل ومستشار الجامعة والقائم بأعمال رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبالسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم ثم قال:

في هذا اليوم المميز الذي تتجلّى فيه أسمى معاني الفخر والاعتزاز، يطيب لي أن أرحب بكم جميعًا في رحاب جامعتكم – جامعة عمّان الأهلية، أولى الجامعات الخاصة في الأردن، لنحتفل سويًا بتخريج نخبة متميزة من طلبة كليات: الآداب والعلوم، والأعمال، والحقوق، والعمارة والتصميم، والتمريض، والتكنولوجيا الزراعية، والعلوم التربوية، وإدارة الضيافة والسياحة.

وفي هذه المناسبة، نقف بكل الوفاء والإجلال أمام المسيرة العطرة لمؤسس جامعة عمّان الأهلية، المرحوم الدكتور أحمد الحوراني، طيّب الله ثراه، الذي آمن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار، فكان صاحب الرؤية التي أثمرت تأسيس أول جامعة خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، لتصبح اليوم صرحًا أكاديميًا شامخًا، ومنارةً للعلم، ومؤسسةً وطنيةً تحمل رسالة الأردن إلى العالم.

واستطرد قائلا : على خطى هذه الرؤية الملهمة، تواصل الجامعة مسيرتها بثباتٍ وطموح، مستندةً إلى دعمٍ مخلص ورؤيةٍ استراتيجية يقودها عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، الذي جعل التميّز والتطوير نهجًا راسخًا.

ونتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مستشار الجامعة، تقديرًا لقيادته الحكيمة وجهوده المخلصة وإسهاماته القيّمة في مسيرة الجامعة، وما تركه من أثرٍ واضح في تعزيز مكانتها الأكاديمية وتطوير أدائها.

ويواصل عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، قيادة المسيرة الأكاديمية، مستندًا إلى ما تحقق من إنجازات، ومواصلاً نهج التطوير والبناء، بما يعزز مكانة الجامعة كمنارةٍ علميةٍ رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف : إن مسيرة التميز تُقاس بما تحققه المؤسسات من أثرٍ وإنجاز، وقد أثمرت جهود جامعة عمّان الأهلية سلسلةً من النجاحات النوعية التي عززت مكانتها وحضورها محليًا وعالميًا، ومن أبرزها حصولها على المرتبة (643) عالميًا وفق تصنيف QS، والأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالثة على مستوى الجامعات الأردنية كافة، إلى جانب إدراجها ضمن أفضل (401–500) جامعة عالميًا في تصنيف التايمز، وتصدرها الجامعات الأردنية.

كما واصلت جامعة عمّان الأهلية تميزها في تصنيف التايمز العالمي للجامعات حسب الحقول العلمية لعام 2026، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى الأردن في عدد من المجالات؛ فقد تصدرت علوم الحاسوب، والدراسات التربوية، والعلوم الفيزيائية، والفنون والعلوم الإنسانية، والهندسة، كما جاءت في المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة الأردنية في مجالي الأعمال والاقتصاد، والطب والصحة.

واستمرارًا لمسيرة الريادة، حافظت الجامعة على تميزها في تخصص إدارة الضيافة للعام الثاني على التوالي، كما تصدرت الجامعات الخاصة الأردنية في تصنيف Webometrics، وحصلت على المرتبة (41) عربيًا، لتواصل مسيرتها نحو مزيدٍ من التطور والتميز.

وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، في دعم التعليم التقني والمهني، بادرت الجامعة إلى تأسيس كلية التعليم التقني لمنح درجة الدبلوم المتوسط، كما حصلت على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية لتقديم برامج BTEC الدولية في تخصصات تلبي متطلبات سوق العمل.

واختتم كلمته بالقول : نجدد العهد في جامعة عمّان الأهلية أن تبقى منارةً للعلم، وحاضنةً للإبداع، وشريكًا فاعلًا في بناء الإنسان والوطن، وأن تواصل مسيرتها بثباتٍ نحو العالمية، محافظةً على رسالتها وقيمها الأصيلة التي قامت عليها منذ تأسيسها.

مباركٌ لخريجينا هذا الإنجاز الذي صنعتموه بإرادتكم، ومباركٌ لأهاليكم الذين شاركوكم رحلة العطاء، ومباركٌ لجامعة عمّان الأهلية هذا النجاح المتجدد، الذي نعتز به جميعًا .

حفظ الله الأردن عزيزاً شامخاً، ووفقنا جميعًا لخدمة وطننا وجامعتنا، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين.

• كما ألقت كلمة الخريجين الطالبة الخريجة راية ابراهيم الهباهبة / كلية الأعمال، حيث رحبت براعي الحفل ومستشار الجامعة والقائم بأعمال الرئيس والعمداء والاساتذة والحضور وذوي الخريجين وقالت : الحَمدُ للهِ الذِّي بنِعمَتهِ تَتِمُّ الصالحاتُ ، والحمدُ للهِ الذِّي علَّم بالقلم ، علَّمَ الإنسانَ ما لم يعلَم ، والصلاةُ والسلامُ عَلى المَبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، سيِّدِنا محمدٍ بن عبدِالله ، وعلى آلهِ وصحبِهِ ومن اتَّبَعَ هُداهُ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .

وأضافت : أقِفُ اليوم أمامَكم و أنا أحمِلُ في نفسي كلَّ مشاعرِ الفخرِ والاعتزازِ لانتمائي إلى هذا الصرح التعليمي الشامخ جامعةُ عمان الأهلية ، التي من خلالِها تعلَّمتُ و نجحتُ ، وها نحن اليومَ نحتفلُ بجَني ثمارَ تعبنا و جهدنا ، فمَن جدَّ وَجَد ، ومن سارَ على الدرب وصَل .

وفي هذا المَقام ، أتقدَّم ُبالشكرِ الجزيلِ إلى الأساتذةِ الأفاضل ، الذين شاركونا المعرفةَ خلالَ سنواتِ الدراسةِ ، وكانوا لنا خيرَ مُرشِدين نسعى إلى مُحاكاتِهم.

ثم قالت : غاليتي التي ما انفكَّت ترقُبُ هذه اللحظة ، افتقدُها ، لكنَّها ما زالت و ستبقى حاضرةً في الوِجدان ، رَحِمَكِ الله يا أمي ، أبي الغالي ، عَجزَت الكلماتُ عن شُكرك اليوم ، إخوتي مصدَرُ قوَّتي ، مَن شاركُوني التعبَ خطوةً بخطوة ، لكم مني كلَّ الشكرِ و المحبة .

وأضافت : الأمهاتُ والآباءُ الأفاضلُ ، البحرُ العذبُ الذَّي نَنهلُ منه ، والمصابيحُ التي تُضيء لنا طريقَ حياتِنا ، لكم منا كلَّ الشكرِ والتقدير ، فأنتُم وراءَ نجاحِنا و تميُّزِنا ، بفضلِ مُساندتكم نتعلَّمُ و ننمو ، فهنيئًا لكم هذا الإنجازَ والحمد لله .

واختتمت كلمتها بالقول : زُملائِي وزميلاتي الخريجين والخريجات ، من لم يذُق مُرَّ التعلمِ ساعةً تجرَّعَ ذُلَّ الجهلِ طولَ حياتِه ، اليوم انتهت الحكاية ، ولكن الحُلمَ مستمر ، نرفعُ قُبعاتنا استرشادًا بِألَقِ الحاضر كي لا ننسى ما سَنُقبِلُ عليه ، مباركُ لنا جميعًا هذا التخرجَ من هذا الصرحِ الشامخ .

• ثم قام الاستاذ الدكتور بشار الطراونة نائب رئيس الجامعة بقراءة بيان التخريج مؤكداً أن هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة لدرجة البكالوريوس ، والتي شملها حفل اليوم قد أتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

• وقد قام بعرافة الحفل الطالب أنس قطيشات / كلية الحقوق، حيث قدم فقرات الحفل بكلمات جميلة ومؤثرة قبل كل فقرة لقيت ترحيب واستحسان الحضور.

• وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل والى جانبه عميد كل كلية "يتم الاعلان عن أسماء خريجيها" بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين والمتفوقات .

• ويذكر أنه سيتم مساء هذا اليوم احتفال الجامعة لليوم الثالث بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 33 لكليات " الدراسات العليا وتقنية المعلومات والهندسة " برعاية الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين .

** لمشاهدة حفل اليوم الثاني " فيديو " على الرابط: