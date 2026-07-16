القضاء العراقي يضبط 25 مليار دينار بقضية الجميلي

خبرني - أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إلى جانب 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكدًا أن الإجراءات مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والأشخاص المتورطين في القضية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أوضح قاضي التحقيق المختص أن جزءًا من الأموال المضبوطة كان مودعًا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، في إطار عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيقات.

وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتشمل متابعة الأموال التي يشتبه بأنها متحصلة من جرائم فساد، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه في تورطهم بالقضية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن عددهم أو هوياتهم.

التحقيقات مستمرة

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب ضمن التحقيقات نفسها، بينها 358 كيلوغرامًا مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغرامًا في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

كما سبق للقضاء أن أعلن الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يشتبه في ارتباطها بالقضية.

وتُعد قضية عدنان الجميلي من أبرز ملفات الفساد التي تشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة، بعدما قادت التحقيقات إلى تنفيذ مداهمات وعمليات ضبط لأموال وموجودات داخل بغداد ومناطق أخرى، في إطار حملة أوسع تقودها السلطات لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.

وتؤكد السلطات العراقية أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأصول القانونية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يبقى تحديد المسؤوليات الجنائية وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.